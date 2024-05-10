Fenerbahçe ve Beşiktaş reddedildi

Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Beşiktaş reddedildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada kurul, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Al Musrati için yapılan itirazının incelendiğini, ceza tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığını belirterek 2 resmi müsabakadan men cezasının onandığını duyurdu.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin blok cezalarının yanı sıra seremoniye hakem ve futbolcu sayısından fazla çocuk alınması sebebiyle verilen 112 bin liralık cezaya yaptığı itirazların da reddedildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin liralık para cezasının da onandığı ifade edildi.

İlgili Haberler
Nesrin Baş Paris yolcusu
Nesrin Baş Paris yolcusu
Fenerbahçe nefes bile alamayacak
Fenerbahçe nefes bile alamayacak
Mbappe PSG'den ayrılacağını resmen açıkladı
Kerem Demirbay'dan 'Ezel'li paylaşım
Kerem Demirbay'dan 'Ezel'li paylaşım
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Brezilyalı yıldızlara büyük şok. Kadro açıklandı
Ali Koç ve Sadettin Saran buluşacak. Flaş gelişme
Fenerbahçeli yıldızdan bombardıman. 'Bunlar hep kirli ve ucuz planlar' diyerek açıkladı
Federasyondan yeni yabancı kuralı kararı. Kulüpler kabul etti
Federasyondan yeni yabancı kuralı kararı. Kulüpler kabul etti
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
TSYD yeni yapacağı yarışmayı duyurdu. Kazanana büyük ödül
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
İsmail Kartal karar aşamasında
Son Haberler
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı Gündem
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı
Elazığ'da terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Gündem
Elazığ'da terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu Gündem
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor Yemek Tarifleri
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu Dünya
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu
Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi Yerel Haberler
Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi
Yüksekova halkı polen içinde yüzüyor Yerel Haberler
Yüksekova halkı polen içinde yüzüyor