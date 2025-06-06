Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Granit Xhaka'dan açıklama

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Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Granit Xhaka'dan açıklama

Transfer adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Granit Xhaka, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İsviçreli orta saha oyuncusu, transferine açık kapı bıraktı.

Leverkusen'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın ismi transferde Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra eski takımı Basel ve İtalyan ekibi AC Milan ile anılıyordu. Dünyaca ülnü oyuncu, geleceği hakkında konuştu.

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İşte Xhaka'nın açıklamaları;

"GELECEK HENÜZ YAZILMADI"

"Söylentiler olması normal, hatta Basel'le ilgili haberleri benim yaptığım konuşmalar dahi körüklemiş olabilir. Ancak Leverkusen'de hala üç yıllık sözleşmem var. Ailem ve ben burada mutluyuz. Şimdi kalacağımı söylesem bile futbol öngörülemez, gelecek henüz yazılmadı."

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