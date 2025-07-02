Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! İşte Jonathan David'in yeni takımı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! İşte Jonathan David'in yeni takımı

Fransız ekibi Lille'den ayrılan Jonathan David'in adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Kanadalı golcünün yeni adresi netlik kazandı.

Ligue 1'de uzun yıllar Lille forması giyen Jonathan David, lacivert-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı. Avrupa'dan birçok takımın radarına giren golcü oyuncu için Süper Lig'in dev ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girmişti. Yıldız oyuncu, geleceği hakkında kararını verdi.

b.jpg

JONATHAN DAVID JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A devi Juventus, Jonathan David ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolü ve imza için İtalya'ya gitmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Juventus'un David'le anlaşmasıyla birlikte Victor Osimhen transferi de rafa kalkmış oldu.

Son Haberler
Yaşlılarda depresyonun gizli tetikleyicisini uzmanlar anlattı
Yaşlılarda depresyonun gizli tetikleyicisini uzmanlar anlattı
Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! İstanbul'dan sonra İzmir'e operasyon...
Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! İstanbul'dan sonra İzmir'e operasyon...
Beşiktaş alev alev! Tammy Abraham geldi onlar gidiyor
Beşiktaş alev alev! Tammy Abraham geldi onlar gidiyor
"Parola Vatan” inanılmaz taktik! 6 milyon liralık vurgun
"Parola Vatan” inanılmaz taktik! 6 milyon liralık vurgun
Sürpriz gelişme! Joao Felix, İstanbul'da
Sürpriz gelişme! Joao Felix, İstanbul'da