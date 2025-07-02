Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! İşte Jonathan David'in yeni takımı

Ligue 1'de uzun yıllar Lille forması giyen Jonathan David, lacivert-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı. Avrupa'dan birçok takımın radarına giren golcü oyuncu için Süper Lig'in dev ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girmişti. Yıldız oyuncu, geleceği hakkında kararını verdi.

JONATHAN DAVID JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A devi Juventus, Jonathan David ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolü ve imza için İtalya'ya gitmesinin beklendiği kaydedildi.



Öte yandan Juventus'un David'le anlaşmasıyla birlikte Victor Osimhen transferi de rafa kalkmış oldu.