Fenerbahçe, Wilbekin’in alternatifini buldu. Anlaşmaya çok yakınlar

Kaynak: Eurohoops
Fenerbahçe, Wilbekin’in alternatifini buldu. Anlaşmaya çok yakınlar

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin’in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası transfer kararını verdi. Sarı lacivertlilerin ABD’li oyuncunun alternatifini bulduğu ve anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki ilk maçında Olimpiakos’u 82-71 mağlup ederken takımın yıldız isimlerinden Scottie Wilbekin’i kaybetti. Maçta sakatlanan ABD’li oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Wilbekin’in sakatlığı sonrası transfer yapıp yapmayacağı merak konusu olan sarı lacivertliler kararını verdi. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe, ABD’li oyuncunun alternatifini buldu.

Eurohoops’ta yer alan habere göre sarı lacivertliler, Manisa Basket forması giyen Saben Lee’yi gözüne kestirdi. Fenerbahçe’nin ABD’li oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncu NBA’de Detroit Pistons, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns formaları giydi.

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