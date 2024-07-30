Fenerbahçe yıldızını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yıldızını kaybetti

Fenerbahçe, Lugano karşısında bir şok daha yaşadı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Fred, sakatlandı ve oyundan çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşıyor.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin başında yediği erken golle 1-0 geriye düştü.

Bu sefer bir şok da Fred'den geldi.

FRED SAKATLANDI!
Mücadelenin 27. dakikasında sakatlık yaşayan Fred, tedavi için saha kenarına geldi.

Oyuna yeniden giren Fred, kendisini denedi ancak maça devam edemedi.

31. dakikada kenara gelen Brezilyalı yıldızın yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fred, yaşadığı sakatlık sonrası büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına engel olamadı.

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