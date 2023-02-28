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Ali Koç masaya yumruğunu vuracak! Fenerbahçe yönetimi deplasman yasağı için acil koduyla toplantıya çağrıldı

Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe taraftarına yasak getirilmesi Sarı – Lacivertli camiada büyük öfke yarattı. Ali Koç’un yönetimi acil koduyla toplayarak durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:23
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Fenerbahçe yönetimi deplasman yasağı için acil koduyla toplanıyor

Ali Koç masaya yumruğunu vuracak! Fenerbahçe yönetimi deplasman yasağı için acil koduyla toplantıya çağrıldı
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Fenerbahçe, Kayseri İl Güvenlik Kurulu’nun taraftar yasağı hamlesi sonrası harekete geçiyor.
Sarı - Lacivertli taraftarın Kayserispor deplasmanında tribüne alınmayacağının açıklanması camiada büyük öfke yarattı. 
Başkan Ali Koç bunun üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. Fotospor’un haberine göre Koç’un tüm yöneticilere "acil" koduyla yönetim kurulu toplantısı yapılacağı iletildi.
Cumartesi akşamı oynanan ve atılan "siyasi slogan"lar yüzünden Türkiye gündeminin birinci maddesi haline gelen Konyaspor maçından sonra özellikle siyasilerden baskı gören Ali Koç'un bu toplantıdan sonra bir açıklama yapacağı gelen bilgiler arasında.
SKANDAL YASAK KARARINA TEPKİ GELDİ
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada deplasman yasağı kararına tepki gösterildi.

"Bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir" denilen açıklamada, ilgililerin ve sorumluların kararı gözden geçirmeye davet edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

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