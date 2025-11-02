Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılan Fenerbahçe’de yönetici Ertan Torunoğulları, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE AÇISINDAN ÇOK GÜZEL GECE"

Derbi zaferinin camia için çok değerli olduğunu belirten Torunoğulları, “Bugün Fenerbahçe açısından çok güzel bir skor ve gece oldu. Devam ediyoruz kazanmaya. İnşallah perşembe ve pazar günü de kazanıp milli araya böyle gireceğiz.” dedi.

"DURAN’UN NE KADAR KALİTELİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Sezon başında transfer edilen Jhon Duran’la ilgili çıkan tartışmalara değinen Torunoğulları, “Jhon Duran ile ilgili birçok senaryo yazıldı. Bugün Duran'ın ne kadar kaliteli ve özel bir futbolcu olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLENDİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Takımın gelişimine vurgu yapan Torunoğulları, “Futbolcularımıza ve hocalarımıza güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik, şimdi yavaş yavaş güçlendikçe daha güzel oynayacağız.” şeklinde konuştu.

"GÜLMEYEN TÜM FENERBAHÇELİLERİ GÜLDÜRECEĞİZ"

Fenerbahçe taraftarının desteğine ilişkin, “Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen, buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı birlikte olduğunda aşamayacakları hiçbir şey yok. Gülmeyen tüm Fenerbahçelileri güldüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Ezeli rakip Galatasaray'a yönelik de net bir mesaj veren Ertan Torunoğulları, “Biz Galatasaray'ı yeneceğiz. Bunu tüm taraftarımızla, yönetici arkadaşlarımızla yapacağız.” dedi.