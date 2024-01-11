Fenerbahçe zirvede çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 5. hafta maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşılaştı.

Sarı-Lacivertli ekip; 21-25, 17-25, 19-25 sona eren setlerin ardından rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Opet bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve grup maçlarının bitimine bir hafta kala lider şekilde adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

Sarı-Lacivertliler altıncı ve son hafta maçında 16 Ocak Salı günü Grot Budowlani Lodz’u ağırlayacak.