Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık. Resmen açıklandı

31 yaşındaki kanat oyuncusu Olga Sevcova’yı kadrosuna katan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile yollarını ayırdı.

Ali Öncü
Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Olga Sevcova’yı kadrosuna katarken Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İzlanda’nın IBV takımında forma giyen Olga Sevcova’yı kadrosuna kattı. Letonya milli takımı forması da giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic'in sözleşmeleri feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcularından Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Kendilerine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

LİGDE 2. SIRADALAR
9. haftanın geride kaldığı Kadınlar Süper Ligi’nde Fenerbahçe Petrol Ofisi elde ettiği 8 galibiyet 1 mağlubiyet ile lider Fomget’in 1 puan gerisinde bulunuyor.

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