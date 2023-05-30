Fenerbahçe'de 2 imza. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko'nun 2 oyuncusu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yapılan ilk açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Dyshawn Pierre, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

Daha sonra yapılan ikinci açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, altyapımızdan yetişen değerli sporcumuz Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Metecan Birsen, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Metecan Birsen'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."