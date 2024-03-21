Fenerbahçe'de 3 oyuncu için karar çıktı

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de 3 oyuncu için karar çıktı
Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki olaylı derbide Trabzonspor'u son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kritik Trabzonspor virajını kayıpsız aşan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Kanarya, Akdeniz ekibiyle ligin 31. haftasında oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Ligde kalan 8 maçını da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli takımda Çağlar Söyüncü'nün milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao da ara sonrası takıma katılacak.

Joshua King'in ise bir süre daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

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