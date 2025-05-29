Fenerbahçe’de 3 oyuncu karar aldı: Mourinho kalırsa ayrılacaklar!

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe’de yönetim bir yandan kongre süreciyle uğraşırken bir yandan da Mourinho sıkıntısı yaşıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, yönetim tazminatsız ayrılmaya yanaşmayan Jose Mourinho ile yola devam etmeye sıcak bakmıyor.

Yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin hakim olduğu Fenerbahçe'de Skriniar ve Kostic gibi kiralık futbolcuların da akıbeti belli değil. Dzeko ve Tadic’e de yeni sözleşme önerilmedi.

TRANSFER İÇİN BELİRSİZLİK VAR

Yeni sezonda ciddi bir kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe'de kaleci, stoper, orta saha, kanatlar ve forvet transferi yapılması bekleniyor. Ancak Mourinho'nun geleceğindeki belirsizlik bu transferler için adım atılmasını da geciktiriyor.

Mourinho ile devam edilirse gönderilecek futbolcuların belli olduğu ancak hocanın değişmesi durumunda bu isimlerin yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek'in Mourinho'nun tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi.

Bu 3 futbolcunun, Mourinho'nun kalması durumunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.