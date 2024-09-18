Fenerbahçe'de 7 ismin derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Sarı Lacivertli takıma yaz transfer döneminde takıma katılan birçok futbolcu da ilk defa derbi heyecanı yaşayacak.

7 FUTBOLCU İLK KEZ DERBİDE

Yeni transferler; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Filip Kostic ve Cenk Tosun; Teknik Direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk kez dev derbide forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan futbolculardan Mert Müldür, Galatasaray ile oynanan iki lig maçında da yedek kulübesinde yer almış, geride kalan sezonun ikinci yarısında lisansı çıkartılmayan Ryan Kent ile Sivasspor'da oynayan Bartuğ Elmaz da derbide sahaya çıkmamıştı.

CENK TOSUN G.SARAY'A KARŞI 10 KEZ MÜCADELE ETTİ

Sarı-lacivertlilerin forveti Cenk Tosun ise Beşiktaş formasıyla 10 kez Galatasaray'a karşı görev yaptı.