Sezona çalkantılı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile ara transfer döneminde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

ÖNCELİKLİ TRANSFER HEDEFİ: 8 NUMARA

Sportif Direktör Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı alan Başkan Sadettin Saran devre arasında kadroda en çok ihtiyaç hissedilen mevki için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Tedesco'nun öncelikli olarak 8 numara transferi istediği ve yönetimin bu doğrultuda akıllarda soru işareti bırakmayacak bir yıldız oyuncu için kolları sıvadığı belirtiliyor.

LİSTE BAŞINDA GORETZKA YER ALIYOR

Sarı Lacivertliler'de gündeme gelen isim ise taraftar nezninde büyük heyecan yarattı.

Bayern Münih'te bu sezon yeterli forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Leon Goretzka, orta saha transferi için liste başı isim olarak belirlendi.

BILDI: "FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ CİDDİ"

Alman basınından Bild de Fenerbahçe'nin Goretzka ile ciddi şekilde ilgilendiğini ve ara transfer döneminde girişimlerde bulunabileceğini aktardı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Alman yıldız için Bayern Münih'in alacağı tavır, transferde kritik rol oynayacak. Ancak Vincent Kompany'nin hamle oyuncusu olarak kullanmaya başladığı Goretzka'nın satışına onay vermesi de güçlü bir ihtimal olarak Fenerbahçe'nin bu transferde iştahını kabartıyor.

BAYERN MÜNİH VE MİLLİ TAKIMI KARİYERİ SORU İŞARETİ BIRAKMIYOR

Almanya Milli Takımı formasını 65 kez terleten ve ülkesi adına 15 gole imza atan tecrübe oyuncu 2018'den beri formasını giydiği Bayern Münih'te ise toplam 272 maça çıkıp 49 gol, 48 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Bu sezon şu ana kadar 8 maçta görev alan Goretzka toplam 446 dakika sahada kaldı.