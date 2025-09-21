Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi bitti! Yeni başkan Sadettin Saran

Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını seçti. Sadettin Saran, Ali Koç ile yarıştığı ve 24.732 oyun kullanıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 257 oy farkla Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

SANDIK SONUÇLARI

Ali Koç: 12 068

Sadettin Saran: 12 325

SADETTİN SARAN: KUPAYI 3 BAŞKAN KALDIRALIM

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran Chobani Stadyumu'nda Ali Koç ile birlikte çıktığı kürsüden camiaya seslendi. Sadettin Saran başkan seçilmesinin ardından ilk sözlerinde, "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim.Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: BAŞKANIMIZ ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

Fenerbahçe'deki 7 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ali Koç yaptığı konuşmada, " "Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" dedi.

KASIMPAŞA MAÇINDA SADETTİN SARAN TEZAHÜRATLARI!

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını deplasman tribününde takip eden sarı lacivertli taraftarlar seçimin sonuçlanmasıyla birlikte Sadettin Saran'a yönelik tezahüratlarda bulundular.

???? Fenerbahçe tribünleri, Sadettin Saran için tezahüratta bulundu pic.twitter.com/thcz7Oy9hT — AA SPOR (@aa_spor) September 21, 2025

SARAN SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan aday Sadettin Saran'ın bahis şirketi, faaliyetini durdurdu.

Saran seçim sürecinde yaptığı açıklamada başkan olması durumunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için 'Gerekirse kapatırım' şeklinde verdiği sözü yerine getirdi.

SADETTİN SARAN'IN YÖNETMİM KURULU

Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver, Colorado şehrinde doğan Sadettin Saran, 2025 itibarıyla 60 yaşında. Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğlu olan Saran, dört erkek kardeşten oluşan bir ailede büyüdü. Çocukluk yıllarının bir kısmını Türkiye’de geçiren Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite döneminde yüzme takımının kaptanlığını üstlenen Saran, iki kez “En Değerli Sporcu” seçildi. Ayrıca 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı yaptı ve 50 metre serbest stil ile 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. İngilizce, İspanyolca ve orta seviyede Almanca bilen Saran, çok kültürlü kimliğiyle de öne çıkıyor.

SARAN HOLDİNG VE İŞ DÜNYASI

Sadettin Saran, 1990 yılında İstanbul’da kurduğu Saran Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Holding; medya, yayıncılık, internet platformları, havacılık, turizm ve bahis sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Saran Medya, Türkiye’de spor yayıncılığında önemli bir yer tutuyor. Ayrıca turizm sektöründe Split ve Prag’daki otel yatırımlarıyla öne çıkıyor. Bugün 33 şirket ve yaklaşık 2000 çalışanla Türkiye’nin önemli iş gruplarından biri haline gelen Saran Holding, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor.

SADETTİN SARAN'IN FENERBAHÇE GEÇMİŞİ

Eski bir milli sporcu olan Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne olan tutkusunu her fırsatta dile getirdi. 2000’li yıllarda kulüpte futbol şubesinden sorumlu yönetici olarak görev yaptı. Aziz Yıldırım yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası kulüpten ihraç edilse de uzun süren hukuki mücadelenin ardından 2022’de yeniden kulüp üyeliğine kabul edildi.

2024’te başkanlık için adaylık sinyali veren Saran, Ali Koç’un adaylığını açıklaması üzerine geri çekilmişti. Ancak 2025’te sarı-lacivertli camianın yaşadığı başarısızlık süreci ve taraftarların tepkisi sonrası yeniden aday oldu ve yapılan seçimle Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

SADETTİN SARAN’IN VAATLERİ

Sadettin Saran, seçim sürecinde kulübün geleceği için net hedefler ortaya koydu. En önemli vaadi, “Üç sezon içinde Fenerbahçe’yi şampiyon yapamazsam görevi bırakırım” oldu. Ayrıca başkanlık süresini en fazla 6 yıl ile sınırlamayı, stadyumda kombine sayısını 40 bine çıkarmayı vadeden Saran kulübü mali açıdan sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.