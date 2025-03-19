Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin kadro dışı kaldı

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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, kadro dışı bırakıldı.

MOURINHO BİLETİNİ KESTİ

Rangers maçının kadrosuna alınmayan Maximin sosyal medya üzerinden Mourinho ile gerginlik yaşamıştı. Portekizli teknik adam Fransız futbolcuyla ilgili "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

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