Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin kadro dışı kaldı

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, kadro dışı bırakıldı.

MOURINHO BİLETİNİ KESTİ

Rangers maçının kadrosuna alınmayan Maximin sosyal medya üzerinden Mourinho ile gerginlik yaşamıştı. Portekizli teknik adam Fransız futbolcuyla ilgili "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.