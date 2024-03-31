Fenerbahçe'de Batshuayi tehlikesi. Uyanık İngilizler harekete geçti

Fenerbahçe'de bu sezon kritik gollere imza atan Michy Batshuayi için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe'nin 'nöbetçi golcüsü' Michy Batshuayi, bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atarak takımının Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki ilerleyişinde büyük pay sahibi oldu.

Belçikalı yıldız, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin yeniden gözdesi haline gelirken, İngiliz basınından bomba bir iddia geldi.

Givemesport'un haberine göre İngiltere Championship'te 2. sırada yer alan ve Premier Lig için planlamalara başlayan Leeds United, transfer listesinin ilk sırasına Michy Batshuayi'yi yazdı.

Haberde; 30 yaşındaki golcünün sene sonu sarı-lacivertliler ile sözleşmesinin sona erecek olmasına ve Premier Lig tecrübesi olduğuna da değinildi.

Daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp, 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Batsman için, "Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.