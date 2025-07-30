Fenerbahçe'de beklenen KAP geldi! Yüzde 400

Fenerbahçe Kulübü, 1.25 Milyar TL’ye ulaşacak sermaye artırımını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin onaylanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul tarafından 29.07.2025 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

İlgili maddelerin tadili ve ilanı için de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bugün başvuru yapılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."