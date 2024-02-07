Fenerbahçe'de bir ayrılık daha. Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen isimler tek tek gönderiliyor. Samet Akaydin, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'un ardından Tiago Çukur ile de yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Tiago Çukur sezon sonuna kadar Ümraniyespor kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. "

2022 yılında transfer edilen Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu sezon başında Belçika 2. Lig ekibi Beveren'e kiralanan 21 yaşındaki Tiago Çukur, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan genç futbolcu ligin ikinci yarısında Ümraniyespor forması giyecek.

