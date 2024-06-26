Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, geçen sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü için harekete geçti ve flaş bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

Kanarya'nın, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı ifade edildi.

DERBİDE GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Çağlar Söyüncü, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Milli futbolcu, 3-0 biten Kayserispor maçında ve 1-0 galip gelinen Galatasaray derbisinde gol atmıştı.

Konferans Ligi'nde 3-0 kazanılan U.S Gilloise maçında ise asist yaptı.