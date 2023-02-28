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Fenerbahçe'den flaş transfer. Madrid'den geliyor

Fenerbahçe'nin İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan Yannick Carrasco için harekete geçtiği ileri sürüldü

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:00
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Fenerbahçe'de Carrasco iddiası

Fenerbahçe'den flaş transfer. Madrid'den geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Belçikalı yıldız Yannick Carrasco'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı iddia edildi.

Fotomaç'taki habere göre Belçikalı yıldızın sarı lacivertlilere teklif edildiği ve resmi girişimlerin başladığı belirtildi.

Habere göre Fenerbahçe, Carrasco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği de ifade edildi.

Bu sezon Atletico Madrid takımında 30 maçta forma giyen futbolcu 4 gol attı. Carrasco, 

Yannick Carrasco bu sezon Atletico Madrid'de 30 karşılaşmada görev aldı.

Başarılı oyuncu 30 maçta 4 gol attı. Belçika Milli Takımı'nda da 62 kez forma giyen Carrasco, 8 kez fileleri havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor.

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