Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bugün Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’la görüşeceklerini söyledi.

Dün akşam “Gece Muhabiri”nin sorularını yanıtlatan Ülker, “Başkan yarın gelecek, görüşeceğiz inşallah” dedi.

SPONSORLUK ANLAŞMASI MI GELİYOR?

“Yeni bir sponsorluk anlaşması mı acaba?” sorusuna Ülker, “Yok, bilmiyorum niye geliyor. Herhalde tebrik edeceğiz başkanı” yanıtını verdi.

Forvet hattını nasıl değerlendirdiği sorulan Murat Ülker, “Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum, böyle yolda yürürken konuşulmaz” diye konuştu.

Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gece Muhabiri Samet Aday’ın Fenerbahçe, sponsorluk süreçleri ve yeni başkan Sadettin Saran ile ilgili sorularını yanıtladı.📍📍#muratülker #fenerbahçe #sadettinsaran pic.twitter.com/hPhNRIMwRv — Gece Muhabiri (@xgecemuhabiri) October 9, 2025

"FENERBAHÇE'YE 500 MİLYON DOLAR VERDİM"

Türkiye’nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, kongre üyesi olduğu Fenerbahçe’ye pek çok kez destek vermişti.

Basketbolda 4 kez lig şampiyonluğu Ülker basketbol takımı 2006’da Fenerbahçe ile birleşmişti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun 10 yıl isim sponsoru da olan Ülker, geçtiğimiz Haziran ayında Youtube kanalı Kafa TV’ye yaptığı açıklamada, sponsorluklarla Fenerbahçe’ye 500 milyon dolarlık destek verdiğini söylemişti.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 2012’de inşa edilen ve Fenerbahçe’nin basketbol maçlarını oynadığı “Ülker Spor ve Etkinlik Salonu” da yine Murat Ülker’in desteğiyle inşa edilmişti.

Aynı dönemde Fenerbahçe’ye geçen Ataşehir’deki araziye yapılacak konuk projesiyle borçlarını ödeyecek olan sarı lacivertli kulüp, Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacak.