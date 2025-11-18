Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 1 Aralık'ta yapılacak. Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan takımların mücadelesi şimdiden konuşuluyor. Galatasaray'da milli takımda sakatlanan Victor OSimhen'den sonra sarı lacivertlilere de Polonya'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun 9'uncu maçında, Hollanda müsabakasına sakatlandı. Orta saha oyuncusu, 13. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Onun yerine Kapustka girdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sebastian Szymanski'nin sakatlık süresi belli oldu. Buna göre Szymanski 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Szymanski'nin kaçıracağı karşılaşmalar şöyle...

Rizespor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Ferençvaroş

Fenerbahçe - Galatasaray

Başakşehir Fenerbahçe