2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Dev maçı Nijerya, seri penaltı atışlarında kaybederken, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen sakatlandı ve 2. yarıda forma giyemedi. Nijeryalı oyuncunun arkadaşı Buchi Laba, Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Buchi Laba'nın sözleri;

'CİDDİ BİR DURUM YOK'

"Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) sakatlığıdır. Doğru değerlendirme ve tıbbi bakım için en kısa sürede Galatasaray’a uçacak. İlk göstergeler ciddi olmadığını söylüyor. Umarız öyledir."