Fenerbahçe'de flaş Eda Erdem gelişmesi

Fenerbahçe Opet'te flaş bir gelişme yaşandı. 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki Eda Erdem ile 2 yıl daha anlaşma sağlandı.

Kulübün internet sitesinden "Kaptanımız Eda Erdem ile armamızın ışığında iki yıl daha!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı.

Her zaman “İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim” diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak.

Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara!"