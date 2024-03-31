Fenerbahçe'de flaş gelişme. Antrenmanda ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Antrenmanda ortaya çıktı
Adana Demirspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında flaş bir isim de vardı.

Bir yandan 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulu bekleyen Fenerbahçe; diğer taraftan da futbol takımı 3 Nisan'daki Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara katılamayan Joshua King, bireysel çalışamlarına başladı.

Norveçli futbolcunun antrenmandaki fotoğrafı resmi site aracılığıyla paylaşıldı.

8788d843-2d25-41cd-9f75-f38852623d4a.jpeg

f7a8d29e-b337-406b-93bc-b4eda6865b92.jpeg

836247fa-aa40-4f00-89ca-1eed12eca4d9.jpeg

66d555b3-6e58-4d83-8769-72454eb0a84c.jpeg

2b1714ad-9f91-4d66-925d-5e19461593a8.jpeg

İlgili Haberler
Cem Küçük seçim hezimetinin sorumlusunu açıkladı. Flaş Fenerbahçe detayı
Manchester City ve Arsenal şaşırttı Liverpool bayram etti
Fatih Terim küplere bindi. Panathinaikos eriyor şampiyonluk gidiyor
Mbappe itiraf etti
Mbappe itiraf etti
Real Betis maçında çılgın sonuç
Real Betis maçında çılgın sonuç
Trabzonspor'a süper golcü. Menajeri İstanbul'a geldi
Trabzonspor'a süper golcü. Menajeri İstanbul'a geldi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları mesajı. "Hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları mesajı. "Hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız"
Orhan Uğuroğlu 2024 seçimlerini değerlendirdi. 'AKP'liler AKP'yi cezalandırdı' Gündem
Orhan Uğuroğlu 2024 seçimlerini değerlendirdi. 'AKP'liler AKP'yi cezalandırdı'
İspanya'da bir ırkçlık skandalı daha. Takım sahadan çekildi Spor
İspanya'da bir ırkçlık skandalı daha. Takım sahadan çekildi
8 farkın olduğu ilçede gergin saatler Gündem
8 farkın olduğu ilçede gergin saatler
Mansur Yavaş'tan zehir zemberek açıklama. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur Gündem
Mansur Yavaş'tan zehir zemberek açıklama. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur
Türkmen lider Hüseyin Alluş’a Süleymaniye'de alçak saldırı Dünya
Türkmen lider Hüseyin Alluş’a Süleymaniye'de alçak saldırı
AKP’ye Yeniden Refah muhtırası! Arslan Bulut 2024 seçimlerini değerlendirdi Gündem
AKP’ye Yeniden Refah muhtırası! Arslan Bulut 2024 seçimlerini değerlendirdi