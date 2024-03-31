Fenerbahçe'de flaş gelişme. Antrenmanda ortaya çıktı

Bir yandan 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulu bekleyen Fenerbahçe; diğer taraftan da futbol takımı 3 Nisan'daki Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara katılamayan Joshua King, bireysel çalışamlarına başladı.

Norveçli futbolcunun antrenmandaki fotoğrafı resmi site aracılığıyla paylaşıldı.