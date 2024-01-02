Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı

Fred, yeni yıl kutlamalarını İstanbul’da, Mert Müldür ve Rodrigo Becao gibi takım arkadaşlarıyla birlikte yaptı.

Böylece, sosyal medyada “Brezilya’da yılbaşı geçirmek için kasıtlı olarak kırmızı kart aldı” şeklinde yayılan söylentileri de yalanlamış oldu.

Brezilyalı oyuncu, Kayserispor ile 4-3 sonuçlanan maçın son dakikalarında hakemin faul kararına itiraz ederek önce sarı kart, sonra da hakeme küfür ederek kırmızı kart görmüştü.

Bu olayın ardından, bazı sosyal medya kullanıcıları “Yılbaşı tatiline gitmek için bilinçli olarak oyun dışı kaldı” iddialarında bulunmuşlardı. Süper Lig’de puan kaybına uğrayan üç maçta da Brezilyalı oyuncu sahada yoktu.

Fenerbahçe, son olarak Galatasaray ile evinde 0-0 berabere kalarak bu sezon Süper Lig’de üçüncü kez puan kaybetti. Sarı lacivertliler, 11. haftada evinde Trabzonspor’a 3-2 yenilmiş, 12. haftada ise Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe’nin 7 puan kaybettiği maçların hepsinde Fred forma giyememişti. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı, Galatasaray derbisinde ise kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamamıştı.