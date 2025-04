Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği! O eski halinden eser yok şimdi

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonunda sergilediği performans ve skor katkısına bu sezon yaklaşamadı. Sezonun geride kalan kısmında 36 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçların sadece 14'üne ilk 11’de başladı. Forma şansı bulduğu maçlarda sadece 1 gol kaydeden İrfan Can, 3 de asist yaptı. Başarılı futbolcunun ligde bu sezon henüz gol sevinci yaşayamamış olması da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 30'u ilk 11 olmak üzere 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağlayarak kariyer sezonunu yaşamıştı. İrfan Can’ın performansındaki bu düşüşün sebeplerinin ise düzenli forma şansı bulamaması ve yaşadığı hafif sakatlıklar olarak görülüyor.

Öte yandan 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekibe skor olarak en az katkı sağladığı sezonu geçiriyor.

JOSE MOURINHO'DAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, İrfan Can'ın sezon içerisinde çok fazla sakatlık problemi yaşadığını belirtti. Trabzonspor’u konuk ettikleri maçta taraftarların İrfan Can Kahveci için tezahüratlarda bulunmasına da değinen deneyimli teknik adam, “Taraftarın İrfan’ın adını bağırmasından dolayı mutluyum. Fenerbahçe’nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Ama sadece 1 kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Son antrenmanda adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor” şeklinde konuştu.