Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi. 4 futbolcu kazan kaldırdı

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlanan bir sezon daha hayal kırıklığıyla sonuçlandı. 99 puanla Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluk özlemi 10 yıla çıktı.

Şu anda başkanlık seçimine odaklanan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın da geleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak bazı futbolcuların şimdiden İsmail Kartal ismine karşı çıktığı belirtiliyor.

Gelecek sezon da İsmail Kartal ile yola devam edilmesi halinde 4 futbolcunun ayrılık kararını yönetime bildirdiği öne sürüldü. Son dönemde İsmail Kartal ile arası açılan Edin Dzeko listenin başında yer alıyor. Diğer futbolcularının isimlerini de Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık duyurdu.

Aşık, "İsmail Kartal rekor da rekor diyor. Kupa var mı kupa? Küme düşen Ankaragücü'ne elendi. Avrupa'da 6 yedi. İsmail Kartal'ın inanılmaz bir PR ekibi var! Dusan Tadic'in İsmail Kartal ile devam edilirse ayrılmak istediğini duydum! Mert Müldür de İsmail Kartal göreve devam ederse ayrılmak istiyor. Oosterwolde ise kararsız" diye konuştu.

Edin Dzeko'nun, kariyerinin son döneminde Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Dusan Tadic'in de eski kulübü Ajax'a dönüp, yeni teknik direktör Faioli'nin yanında yer alabileceği ortaya atılan iddialar arasında.