Fenerbahçe'de İsmail Yüksek depremi

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek depremi

Takımda forma şansı iyice azalan İsmail Yüksek ayrılmayı düşünüyor.

Trendyol Süper Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

29 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Cihat Aydın yönetecek.

TRANSFERLER SONRASI FORMA ŞANSI AZALDI

Derbi mağlubiyetinin unutturmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sofyan Amrabat'ın takıma katılması ve Medina’nın gelecek olmasıyla birlikte iyice geri planda kalan yıldız futbolcu İsmail Yüksek resti çekti.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Yönetimin sözleşme uzatma teklifine soğuk bakan İsmail Yüksek’in takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

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