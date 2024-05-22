Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı için özel karar

Fenerbahçe tribünleri, takımlarının son hafta İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmaya şimdiden hazırlanmaya başladı.

Sarı lacivertli tribünlerin özel çalışmalar yapacağı ve Galatasaray derbisini kazanan takımlarını sezonun son haftasında muhteşem bir ortamda ağırlayacağı öğrenildi.

Bu sezon futbol ve basketbolda pek çok karşılaşmada başarılı koreografilere imza atan Fenerbahçe tribünleri; Galatasaray’ı RAMS Park’ta deviren takımlarını krallar gibi ağırlayacak.

Sarı lacivertli tribünlerin, sezonun son hafta karşılaşması olan İstanbulspor mücadelesinde Kadıköy’ü âdeta festival alanına çevireceği belirtiliyor.

DERBİ ZAFERİNE ÖZEL KOREOGRAFİ GELEBİLİR

Djiku’nun 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasının ardından RAMS Park’ı rakibine dar eden sarı lacivertliler, deplasmandan 1-0 galibiyetle dönerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.

YILLARCA KONUŞULUP HİÇ UNUTULMAYACAK

Fenerbahçe’nin aldığı zaferin yıllarca unutulmayacağı konuşulurken, taraftarlar şampiyonluğa ulaşmış kadar mutlu oldu. İstanbulspor mücadelesinde skor ve şampiyonluğa dair sonuçtan bağımsız olarak tribünlerin büyük bir coşku ortamı yaratacağı aktarıldı. Özellikle Genç Fenerbahçeliler, hazırlıklarına hız verdi.