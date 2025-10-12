Fenerbahçe, milli oyuncular Cenk Tosun ile İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktığını açıkladı.

EDSON ALVAREZ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Kulübün yaptığı açıklamanın ardından ise Meksikalı yıldız Edson Alvarez'den manidar bir paylaşım geldi. Alvarez'in paylaşımında 'Adalet terazisi' emojisi kullanması dikkat çekti.

CENK TOSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ TAKİP ETMİYOR

Tecrübeli oyuncunun aynı zamanda sosyal medya hesabında Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi takip etmemesi de sarı lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı.

KADRO DIŞI KARARIYLA İLGİLİ KAVGA İDDİALARI

Bunun üzerine sosyal medya Edson Alvarez ile iki oyuncu arasında yaşanan bir tartışma sonucu kadro dışı kararının alındığına yönelik çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

EDSON ALVAREZ PAYLAŞIMI SİLDİ

Edson Alvarez, ses getiren paylaşımı bir süre sonra sildi. Kulüp yetkililerinin yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada tartışmaları alevlendiren yıldız oyuncuyu uyarmış olabileceği düşünülüyor.