Milli araya Samsunspor deplasmanında yaşanan puan kaybıyla giren Fenerbahçe'de bugün alınan kadro dışı kararları yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İRFAN CAN İLE CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Sarı lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıklarken bu kararın arkasında yatan sebepler kamuoyunda tartışma konusu oldu.

TÜM OKLAR SAMSUNSPOR MAÇINI GÖSTERİYOR

Sosyal medyada kısa sürede gündeme taşınan gelişmeyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak söylentilerin hepsinin ortak noktası Samsunspor maçının olması da 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' atasözünü akıllara getirdi.

"ARCHIE BROWN TEPKİ GÖSTERDİ"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Samsunspor maçındaki kötü oyun soyunma odasında gergin bir atmosfere sahne oldu. İrfan Can Kahveci konuşurken Archie Brown tepki gösterdi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ancak tartışma, takım arkadaşlarının araya girmesiyle fiziksel temas boyutuna taşınmadı.

TEDESCO'NUN KARARI MİLLİ OYUNCUYU KIZDIRDI

Öte yandan A Spor Muhabiri Erdem Akbaş da Cenk Tosun'un Samsunspor maçının 67. dakikasında Tedesco'nun tüm değişiklik haklarını kullanması üzerine ısınma sırasında yeleğini teğki amaçlı fırlattığını ve soyunma odasında da İrfan Can ile birlikte hararetli bir tartışmanın içerisinde yer aldıklarını aktardı.

'TAKIMIN HUZURUNU BOZMA' GEREKÇESİ

Fenerbahçe'nin iki milli oyuncuyla ilgili kadro dışı kararını takımın huzurunu bozdukları gerekçesiyle aldığı kaydedildi.

BAŞKAN SADETTİN SARAN AÇIKLAYACAK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, tüm bu iddialara çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında cevap vermesi ve kadro dışı kararının asıl sebebini açıklaması bekleniyor.