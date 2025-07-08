Fenerbahçe'de kapıya en yakın isim! Bonservis bedeli belirlendi

Fenerbahçe’de tüm gözler Jhon Duran’ın ardından yeni transferlere çevrilirken, sarı-lacivertli kulüpte ayrılıkların da olması bekleniyor. Fenerbahçe’ye geldiği ilk sezonda iyi bir katkı vermesine rağmen, geride bırakılan sezonda yaratıcılık anlamında sınıfta kalan Szymanski’nin gönderileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yönetim, Serie A ekipleriyle masaya otururken ilerleyen günlerde ayrılığın resmileşebileceği kaydedildi. Teknik direktör Jose Mourinho geçen sezon her fırsatta Polonyalı futbolcunun mücadeleci oyununa vurgu yaparken, Dusan Tadic’in gidişinin ardından asist özelliği olan bir oyuncunun kadroya katılması gerektiğinde fikirbirliğine varıldı.

Bu satışın 2. nedeni ise iyi bir bonservis beklentisi. Yönetim, Szymanski’den en az 15 milyon euro gelir beklerken bunu yeni transferler için kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

Szymanski’nin ayrılığının ardından ise herkesin gözü Asensio transferine çevrilecek. Sarı-lacivertli idarecilerin bu hamlesinde mutlu sona yaklaştığı, oyuncunun da Fenerbahçe’ye gelmek istediği bildirildi.