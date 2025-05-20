Fenerbahçe'de kritik günler: Aziz Yıldırım ve Mourinho

Fenerbahçe’de taraftarın ve yönetim muhalefetinin istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç, krizden çıkış yolu arıyor. Koç, bu yönde hafta içinde teknik direktör Jose Mourinho ile takımdaki geleceği adına konuşacak. Koç’un bir diğer görüşme yapacağı isim ise Aziz Yıldırım’la olacak.

TRT’de Aziz Yıldırım’la görüşeceğini ifade eden Başkan Ali Koç’un bu görüşmeyi bu hafta yapması, Yıldırım’ın Koç’a bazı konularda tavsiyelerde bulunması bekleniyor. Ali Koç-Mourinho görüşmesinde ise ‘devam’ kararının ve transferlerin masaya yatırılması bekleniyor.