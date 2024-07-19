Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi

Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Merih Demiral Beşiktaş ile görüşmeye başladı.

Bir süredir Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren ve sarı-lacivertlilere geri döneceği konuşulan Merih Demiral ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Gabriel Paulista’nın yanına bir stoper transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş milli yıldızımız için harekete geçti.

Al-Ahli ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar Arapların kapıyı 15 milyon eurodan açması üzerine kiralama formülünü masaya yatırdı.

Kulüpler arasında görüşmeler sürerken Merih Demiral’ın Süper Lig’e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Arap ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan yıldız stoper 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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