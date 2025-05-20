Fenerbahçe’de Mourinho’nun alternatifi belli oldu

Fenerbahçe’de başarısız geçen sezonun ardından hedefte yönetim ile birlikte Jose Mourinho bulunuyor. Ali Koç’un daha önce devam edeceklerini açıkladığı Mourinho ile önümüzdeki günlerde değerlendirme toplantısı yapacak olması ayrılık iddialarını güçlendiriyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ve Portekiz Milli Takımı’nın gündeminde olan Mourinho ise ekonomik şartların lehine olması durumunda ayrılığa sıcak baktığı biliniyor.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun olası ayrılığı durumunda adaylarını belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör adayları arasına Borussia Dortmund'u UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Edin Terzic'i aldı.

FİNALLERİ KAYBEDİNCE AYRILMIŞTI

42 yaşındaki Teknik Direktör Terzic, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılar elde etti. 2021 yılında Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandıran Terzic, 2022-23 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu son hafta puan kaybederek kaçırdı. Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund’un başında, Real Madrid'e karşı finali kaybetti.

Terzic 2023-2024 sezonu sonunda Dortmund’dan ayrılmasının ardından başka takım çalıştırmadı. Genç çalıştırıcının yeni bir maceraya hazır olduğu ve Fenerbahçe’ye evet diyebileceği düşünülüyor.

Türk futboluna da yakın bir isim olan Terzic, 2013-15 yılları arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.