Fenerbahçe'de orta saha formülü! Dev takas

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Fenerbahçe'de orta saha formülü! Dev takas

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın talip olduğu orta saha oyuncusu için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Kamerunlu ismi kadrosuna katmak için Sebastian Szymanski'yi takasta kullanmayı planlıyor.

Yeni sezonda hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Neredeyse her mevkiye takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertliler'in orta saha için adayı ise Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre-Frank Zambo Anguissa...

Beşiktaş'ın üç kez teklif yaptığı 29 yaşındaki orta saha için sarı lacivertliler de İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Serie A'nın son şampiyonu ise Fenerbahçe'ye kapıyı 30 milyon euroyla açtı.

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FENERBAHÇE ANGUISSA İÇİN SZYMANSKI'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Kamerunlu oyuncu için oyuncu artı para teklifinde bulunuldu. Fenerbahçe'nin Napoli'ye önerdiği isim ise Sebastian Szymanski... Polonyalı oyuncu için nabız yoklayan İtalyanlara "Sebastian'ın yanı sıra bir miktar da para verelim" dediği öğrenildi.

Gelen bilgilere göre; Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Napoli'den ayrılmayı kafasına koyan Anguissa'ya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra; İngiltere ve Suudi Arabistan'dan da teklif var.

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