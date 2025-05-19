Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mourinho görüşme odasına çağrıldı

Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek için Fenerbahçe’nin sezon başında takımın başına getirdiği Jose Mourinho topun ağzına geldi. Sarı-Lacivertli takımın son 2 hafta öncesi şampiyonluğu kaybetmesi kesinleşirken Mourinho’nun takıma bir türlü ivme kazandıramaması eleştiri konusu oldu.

A Spor'un haberine göre hafta sonu Eylül ayında olağanüstü kongre kararı alan başkan Ali Koç, bu hafta başı da Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve geleceğe yönelik karar alacak.

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesihte 10 milyon 500 bin euro tazminat" maddesi, olası bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Ali Koç'un teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğu daha önceki açıklamalarında öne çıkmıştı.