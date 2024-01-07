Fenerbahçe'de Szymanski için transfer açıklaması. Menajeri duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Fenerbahçe'de Szymanski için transfer açıklaması. Menajeri duyurdu
Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski oyuncusunun son durumu hakkında konuştu.

Bu sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe’de herkesi kendine hayran bırakan Sebastian Szymanski’nin menajeri Mariusz Piekarski basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER OLMAYACAK"
Symanski’nin başka bir takıma transfer olmayacağını söyleyen Mariusz Piekarski, "Sebastian'ın işlerinden ben sorumluyum ve devre arasında onun satılık olmadığını düşünüyorum, Fenerbahçe'nin sportif direktörü ile görüştüm ve kışın hiçbir şekilde transfer olmayacağını söyledi” dedi.

"DEVASA BİR TEKLİF OLMASI GEREKİYOR"
Oyuncunun ayrılması için yüksek bir bonservis bedelinin gelmesi gerektiğini vurgulayan Piekarski, "Fenerbahçe'nin onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor, Sebastian sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyor ve bu sezon mümkün olduğunca kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI
Dinomo Moskova’dan 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Polonyalı futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 11 gol 10 asist kaydetti

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