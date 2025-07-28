Fenerbahçe'de tabela değişti!

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ABD merkezli yoğurt ve gıda markası Chobani markasıyla stat ve forma sponsorluğu için anlaşma imzalayan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yeni adının “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” olduğunu resmen duyurdu.

Anlaşmanın resmileşmesinin ardından stadyumun tabelaları da değiştirildi. Ülker Stadyumu tabelaları sökülerek yerine Chobani Stadyumu tabelaları yerleştirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, anlaşmanın 10 yıllık bir süreyi kapsadığı ve toplam değerinin 150 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar TL) olduğu belirtildi.

Hamdi Ulukaya da yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe gibi köklü bir camiaya destek olmaktan büyük gurur duyuyorum. Chobani olarak, bu anlaşmayla sadece bir stadyum sponsorluğu değil, Türk sporuna ve Fenerbahçe’nin küresel vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ulukaya, Fenerbahçe taraftarı olduğunu da vurgulayarak, bu anlaşmanın kendisi için kişisel bir anlam taşıdığını ifade etti.