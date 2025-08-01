Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı lacivertlilerin yeni transferleri Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo da listede yer aldı.

Takımdan ayrılması beklenen Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Burak Kapacak ve Emre Mor ise kadorda yer almadı. Ayrıca Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'i de kadroya yazmadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle oldu:

Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown

Orta Saha: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz

Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk