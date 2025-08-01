Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu

Feyenoord maçı için kadrosunu UEFA'ya bildiren Fenerbahçe'de gözden çıkarılan futbolcular da netleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı lacivertlilerin yeni transferleri Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo da listede yer aldı.

Takımdan ayrılması beklenen Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Burak Kapacak ve Emre Mor ise kadorda yer almadı. Ayrıca Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'i de kadroya yazmadı.

cengiz.jpg

Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle oldu:

Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown

Orta Saha: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz

Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk

Son Haberler
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu
Galatasaray 13 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon TL'ye transfer etti
Galatasaray 13 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon TL'ye transfer etti
Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor
Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı
Kazanç hayali kuranları soydular! 1,5 milyon liralık vurgun
Kazanç hayali kuranları soydular! 1,5 milyon liralık vurgun