Fenerbahçe'de veda mevsimi! Giden gidene

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Sarı-lacivertliler, önce kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le vedalaştı. Ardından Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Skriniar da kiralık sözleşmesi bittiği için PSG'ye geri döndü.

Fenerbahçe'de ayrılan bu dört ismin dışında vedalar yaz transfer döneminde devam edecek.

FENERBAHÇE'DE 6 AYRILIK DAHA YAŞANABİLİR

Gelecek sezon sarı-lacivertli kulüpte olmayacak oyunculardan biri de Bright Osayi- Samuel. Nijeryalı yeni sözleşme imzalamadı.

Ayrıca Becao, Djiku, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri de satış listesinde. Bu isimler de kendilerine talip çıkması halinde yeni sezonda Fenerbahçe forması giyemeyecek.

Ayrıca kiralık sözleşmesi biten Filip Kostic'in durumu belirsizliğini koruyor.