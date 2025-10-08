Trendyol Süpe Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de öğle saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanına uzun süre sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Jhon Duran da çıktı.
DURAN BİREYSEL SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Kolombiyalı yıldız takımdan ayrı özel antrenör eşliğinde bireysel saha çalışması yaptı.
Milli oyuncuların katılmadığı antrenmanda takım, salonda kuvvet ve dayanıklılık idmanları yaptıktan sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları üzerine yoğunlaştı.
MERT HAKAN YANDAŞ DA ANTRENMANA KATILDI
Yine uzun süredir takımdan ayrı kalan bir başka oyuncu kaptan Mert Hakan Yandaş da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.