Fenerbahçe’deki büyük değişim herkesi şaşırttı: Son yılların en tuhaf maçı

Fenerbahçe’nin galip geldiği maçın iki yarısındaki birbirinden farklı oyunu dikkat çekti. Sarı lacivertliler ilk yarıda olukça kötü bir oyun oynayarak rakip ceza sahasına girmekte çok zorlandı ve Göztepe’nin baskısına çözüm üretemedi. Ancak Fenerbahçe, ikinci yarının başlaması ile birlikte üst üste bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.

Spor yazarları Fenerbahçe’nin 2 devredeki farklı oyununa oldukça şaşırdı. Yapılan yorumlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun ilk yarıdaki kötü oyunun baş sorumlusu olarak gösterilirken, “Son yılların en tuhaf maçı” ifadesi dikkat çekti.

Spor yazarlarının karşılaşmaya ilişkin yorumları şöyle:

Gürcan Bilgiç (Sabah): "45 dakika oynandı. Tek kelime ile rezalet. 9 dakikada gelen üç golün altına imzalarını da attılar. "Bir şey yapmamız lazım" dediler. Tekrar dörtlüye döndüler. Szymanski merkeze geldi, Kostic sol beke, Maximin sol öne. Taşlar yerine oturunca baskı da geldi. En-Nesyri'nin ilk golüyle birlikte, maç atmosferini buldu. Sonrasında kaleyi tutan iki şut da gol oldu. Göztepe'nin yaktığı ateş, bir anda ters yöne dumanlandı. Sonrasında Amrabat'a attılar topu. O da geriye taşıdı sürekli. Çok tecrübeli ya, skoru tutacak, top kendilerinde kalacak. Halbuki istimi yakalamış, tribünleri ayağa kaldırmış oyundan vazgeçiyordu. Tekrar sahalarına çekildiler, skoru korumaya kalktılar, "korkak oyuna" geri döndüler. Bu "korkak futbol aklından" vazgeçmedikleri sürece, şampiyonluk için gereken sinerjiyi yaratamayacaklar. Ve dip not; yarış sıcak, kazanmak her şey… İkinci yarıdaki 20 dakika uzadığında, her rakibi yenen bir takım ortaya çıkar. Mourinho ve ekibi izin verirse…"

Erman Toroğlu (Sözcü): "Göztepe, aklı futbolda olan bir takım. Başka şeyler düşünmüyor. Onun için de hem maçları seyrediliyor hem de seviliyor. Çünkü güzel top oynuyorlar. Fenerbahçe maliyet olarak Göztepe ile kıyaslanamaz ama Fenerbahçe’nin teknik adamı böyle bir maçta sahada yok. Aslında sorun orada. Ama o hala konuşuyor. İlk yarıdaki Fenerbahçe üzerinde ölü toprağı vardı ama ikinci yarıdaki Fenerbahçe 'şampiyonluk yarışında ben de varım' havasında oynadı. Çalışmayan, koşmayan yoktu."

Tayfun Bayındır (Milliyet): "Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana oynadığı maçlarından üç, bilemediniz beşini kenara koyalım kalan tüm maçların ilk 45 dakikası Jose Mourinho’nun fantezileri nedeniyle çöpe gitti. Mourinho bu kaybedilmiş 45 dakikalarda fanteziler deniyor. Olmadık oyuncuları, olmadık pozisyonlarda görevlendiriyor, antrenmanlarda yapılması gereken sistem denemelerini maçlarda yapıyor. Böyle olunca da maçların 45 dakikalarında Fenerbahçe camiası ölüp ölüp diriliyor. Tamam sakatlık ya da cezalar nedeniyle yani zorunluluktan Szymanski’den sol kanat beki yaratabilirsiniz, genç Yusuf’u stopere koyabilirsiniz. Bunlara kimsenin itirazı olmaz. Hele bir de o maçta amacınız beraberlikse tercihiniz alkış da alabilir... Ancak eğer Göztepe ile puan maçı oynuyorsanız, rakibiniz aradaki farkı 9’a çıkarmış ise, hem en sağlam hem de en doğru oyuncularla sahaya çıkarsınız. Bakın bir Kostic ve Maximin değişikliği yani orjinale dönüş, giden maçı ve özellikle de kızgın seyirciyi geri getirdi. Mourinho’nun benim için tam anlamıyla fantezi olan bu tercihlerini anlamakta zorluk çekiyorum. Sadece ben değil Fenerbahçeli futbolcular da bu sıkıntıyı çok daha yüksek seviyede çekiyorlardır."

Ahmet Çakar (Sabah): "Son yılların en tuhaf maçını izledik… Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hatta birkaç gol bulabilirdi, sahada Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Devre arasında kime sorarlarsa sorsunlar, bırakın Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanacağı, 'puanı bile zor alır' derlerken, ikinci yarı bir başladı ki 9 dakikada gelen 3 gol ve o kötü oynayan Fenerbahçe şahlanıp, ikisi En- Nesyri'den, biri Oğuz Aydın'dan olmak üzere 3 gol buldu. Camia 'Ohhh maç koptu' derken sahneye yine Göztepe çıktı. Son yarım saat kala Göztepe vardı. Bitime 10 dakika kala Göztepe ikinci golü buldu, ardından da son düdüğe kadar maç Fenerbahçe için kabir azabı gibi geçti."