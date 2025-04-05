Tam 455 kilo! İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı kargo eşya bölümünde düzenlenen operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yurt dışı menşeili Türkiye'den transit geçecek kargo gönderisi detaylı incelemeye alındı. Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM ekipleri ve narkotik köpeklerle yapılan incelemede; 40 kutudan oluşan kargo gönderisi içinde 455,2 kilo ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri; insan sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman kaynağı sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor" denildi.