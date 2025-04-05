Gebze Belediyesi Meclisi'nde üye seçimleri yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gebze Belediyesi Meclisi'nde üye seçimleri yapıldı

Gebze Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirildi. Bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak karara bağlandığı meclis toplantısı yoklama ile başladı. İlgili komisyonlardan gelen raporların görüşülerek karara bağlandığı nisan ayı meclis toplantısında encümen üyeliklerine ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan gizli oylamayla gençlik-spor komisyonuna meclis üyeleri Ayhan Yılmaz, Azim Uysal, Mustafa Ateş, Okan Şen, Ferman Torun; fırsat eşitliği ve engelliler komisyonuna Güler Gencay, Habibe Çırak, Vasfiye Aydın, Birgül Tokmak, Nuran Gökdemir; eğitim komisyonuna Osman Sezer, Habibe Çırak, Mustafa Demirhan, Mustafa Ateş, Gülcan Aksu; çevre ve sağlık komisyonuna Şener Akın, Efari Bahçevan, Halil Aytaç, Ayhan Yılmaz, Engin Sözbir; kültür komisyonuna Hasan Soba, Emrullah Bilgin, Selim Malkoç, Mustafa Demir, Nuran Gökdemir; hukuk dilekçe ve isimlendirme komisyonuna Güler Gencay, Ömer Kavak, Mahmut Yandık, Hüseyin Önder, Gülcan Aksu; imar komisyonuna Mehmet Dinç, Hasan Özdemir, Güler Gencay, Talip Demir, Ahmet Kadı; plan ve bütçe komisyonuna Selamet Güner, Mustafa Demirhan, Mehmet İşlek, İrfan İrtegün, Engin Sözbir; encümen üyeliklerine de Ahmet Hüseyin Çelebi, Vasfiye Aydın, Mustafa Önal seçildi. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan denetim komisyonu raporuna ilişkin meclis üyelerine bilgi verildiği Gebze Belediyesi nisan ayı meclis toplantısını yöneten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyelerinin günden dışı sorularını da cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, 6 Mayıs tarihinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Gebze Belediyesi Meclisi'nde üye seçimleri yapıldı

Gebze Belediyesi Meclisi'nde üye seçimleri yapıldı

Gebze Belediyesi Meclisi'nde üye seçimleri yapıldı

Son Haberler
Ülserle savaşan bitkiler! Mide dostu otlar
Ülserle savaşan bitkiler! Mide dostu otlar
Sözcü'de şok! Ünlü yazar Erdoğan'ı öve öve bitiremedi... Keskin yazılarıyla en sert muhalefeti yapıyordu...
Sözcü'de şok! Ünlü yazar Erdoğan'ı öve öve bitiremedi... Keskin yazılarıyla en sert muhalefeti yapıyordu...
İzmir'de şaşırtan görüntü! Sokaklar beyaza büründü
İzmir'de şaşırtan görüntü! Sokaklar beyaza büründü
"Nuria" Fırtınası Endülüs'te 3 can aldı
"Nuria" Fırtınası Endülüs'te 3 can aldı
Sarıyer'de iki grup birbirine girdi!
Sarıyer'de iki grup birbirine girdi!