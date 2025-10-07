Fenerbahçe'deki temel problem ne? "Saran'ın buraya neşter vurması lazım"

Gazeteci Gökhan Dinç, istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe'de, "futbolcuya dayalı düzenin" ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Dinç, "Saran'ın buraya neşter vurması lazım" dedi.

Gazeteciler Mehmet Ayan ve Gökhan Dinç, Futbol Arena'daki "Savunma Arkası" programında Fenerbahçe'ye dair değerlendirmelerde bulundu.

Futbolcuya dayalı sistemin değişmesi gerektiğini belirten Dinç, yeni başkan Sadettin Saran'ın bu konuya öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Dinç, "Fenerbahçe’deki futbolcuya dayalı düzen ortadan kaldırılmadığı sürece başarı gelmesi mümkün değil. Sadettin Saran’ın çok net buraya neşteri vurması lazım" dedi.

Mehmet Ayan'ın "Sadettin Saran'ı o kudrette görüyor musun? Bu kudretten kastım 'asarım-keserim' değil. İdari, mali, psikolojik güç..." sorusu üzerine Gökhan Dinç, "Ben Sadettin Saran'ı o kudrette görmüyorum ama bu yapmadan da kudret sahibi olup olmadığı anlamazsın ki" yanıtını verdi.

"ALİ KOÇ GİTTİ, TÜRK FUTBOLU RAHATLADI"

Eski başkan Ali Koç eleştiren Dinç, "Ali Koç gitti, Türk futbolu rahatladı, huzura erdi. Fenerbahçe de huzura ermesi lazım. Sadettin Saran, Fenerbahçe'den önce Türk futboluna huzuru getirdi. Ne yaptı? 3 tane maçta bir kere yapı, hakem dedi mi?" diye konuştu.

Fenerbahçe'de takım ruhu oluşturulması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Takım ruhunu yaratmak için mutlaka bir ödül-ceza sistemi getirmen lazım. Sadettin Saran'ın yapması gereken bu. Yarından tezi yok, sadece Tedesco değil, Tedesco'yla birlikte birkaç futbolcuya da neşter vurulması lazım" ifadelerini kullandı.

