Fenerbahçe'den ayrılıyor! LaLiga yolcusu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen ve mutsuz olduğu belirtilen kaleci Dominik Livakovic'in LaLiga yolcusu olduğu iddia edildi.

Yeni sezona şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Hırvat basınından Sportske, Dominik Livakovic'in yedek kaldığı için mutsuz olduğunu ve Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yazdı.

Haberin detayında başarılı eldivenin La Liga'dan bir kulüple görüşme halinde olduğu ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

MİLLİ TAKIM HOCASINDAN UYARI

Milli takım antrenörü Mrmic de 31 yaşındaki file bekçisinin düzenli oynamaması halinde takımdaki yerini kaybedeceğini vurguladı.

Fenerbahçe formasıyla 72 maçta görev alan tecrübeli eldivenin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

