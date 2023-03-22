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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş 'VAR' cevabı

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı 'VAR' paylaşımına cevap verdi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:05
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yanıt

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş 'VAR' cevabı
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ''VAR kayıtlarını ivedilikle hazırlayın'' başlıklı paylaşımına yanıt verdi.
Sarı lacivertli kulüpten verilen yanıtta; "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.

Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

''VAR KAYITLARINI İVEDİLİKLE AÇIKLAYIN

Galatasaray’ın “ofsaytımsı” pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera’nın ve Fenerbahçeli Samuel’in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan’ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera’nın Konyaspor kalecisi Sehiç’i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz.''

 

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